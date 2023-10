Gli Ospiti e gli Eventi Imperdibili di Lucca Comics & Games 2023: Insieme per una Festa Eccezionale di Cultura Pop

Diffondi Informazione!

Together è la parola d’ordine di Lucca Comics & Games 2023, il più grande evento italiano dedicato al mondo dei fumetti, manga e giochi, che si terrà dal 1 al 5 novembre. Quest’anno, Lucca si apre al mondo con oltre 45 ospiti internazionali provenienti da tutto il globo, tra cui Stati Uniti, Giappone, Europa, Corea del Sud, Cina, Canada, Argentina, Israele e Turchia. Questo festival eclettico celebra la diversità e l’unità, offrendo un’esperienza unica per gli appassionati di cultura pop.

Gli Ospiti di Fama Mondiale

L’elenco degli ospiti di quest’anno è stellare. Tra gli artisti del calibro di Frank Miller, autore leggendario della trilogia del Cavaliere Oscuro, di 300, Sin City e molti altri capolavori, Jim Lee, superstar della DC Comics, Garth Ennis, Howard Chaykin, Don Rosa, Bryan Talbot, Craig Thompson e molti altri, i fan avranno l’opportunità di incontrare i loro eroi del fumetto.

Dal mondo del manga e del manhwa, ci saranno autori come Usamaru Furuya, Naoki Urasawa, Hiro Mashima, Masaaki Ninomiya, Shintaro Kago, Eldo Yoshimizu e Satsuki Yoshino. Questi maestri del manga porteranno la loro arte e le loro storie coinvolgenti a Lucca Comics & Games.

Eventi Multimediali e Interconnessi

Lucca Comics & Games 2023 rappresenta più di una semplice fiera di fumetti. La musica ha guadagnato un ruolo di primo piano nella LC&G Music Tent, dove artisti come Max Pezzali, Oliver Onions, Franco Nero, Giancarlo Giannini, Cristina D’Avena, Giancane e altri si esibiranno in concerti indimenticabili. La connessione tra fumetti e musica è un’esplorazione dell’interconnessione delle arti nella cultura popolare.

Nel settore cinematografico, Lucca presenta grandi anteprime come Five Nights at Freddy’s di Emma Tamm, PreCure All Stars F e produzioni italiane come Mimì. Il principe delle tenebre di Brando De Sica ed Elf me con il comico Lillo. Inoltre, sono previste mostre speciali dedicate a J.R.R. Tolkien, all’arte di Frank Frazetta e allo studio Minalima, che ha contribuito alla direzione artistica dei film di Harry Potter.

L’area Games, che compie 30 anni, ospiterà mostre, anteprime e incontri con i game designer come Peter Rustemeyer e Pete Fenlon. I fan di Magic: The Gathering avranno l’opportunità di esplorare una mostra dedicata e vedere l’anteprima italiana del documentario su “Igniting the Spark”, che racconta le origini di questo gioco iconico degli anni ’90.

Il Mondo dei Videogiochi e del Cosplay

L’area dedicata ai videogiochi sarà piena di azione, con tornei di Valorant, anteprime di titoli attesissimi come Tekken 8 e Sand Land, contest e gathering di cosplay a tema One Piece, DC Comics e Doctor Who.

Partecipa all’Esperienza: Biglietti e Accessibilità

Per partecipare a questa festa straordinaria di cultura pop, i visitatori devono acquistare i biglietti online, con prezzi che vanno da 23 a 31 euro a seconda del giorno di ingresso. Gli abbonamenti, che coprono più giorni, sono disponibili a prezzi vantaggiosi, da 39 a 82 euro. I bambini sotto i 10 anni e le persone con disabilità entrano gratuitamente. I biglietti devono essere stampati a casa e i braccialetti per l’accesso ai padiglioni possono essere ritirati presso i Welcome Desk dedicati.

Per coloro che desiderano assistere ai concerti nella nuova LC&G Music Tent, è necessario acquistare un biglietto separato, che dà accesso a un concerto a scelta o a un evento musicale insieme all’ingresso a Lucca Comics & Games per la stessa giornata.

Arrivare a Lucca Comics & Games

Per semplificare il viaggio, è possibile prenotare il “Salta sul bus” tramite Vivaticket, che offre un servizio di autobus da varie regioni e città d’Italia direttamente a Lucca, con consegna dei braccialetti direttamente sul pullman. In alternativa, l’arrivo in treno è altamente consigliato, poiché la stazione ferroviaria di Lucca è adiacente alle mura della città, consentendo un facile accesso ai padiglioni della fiera.

Parcheggi e Altre Informazioni Utili

Per coloro che arrivano in auto, è possibile prenotare un posto auto tramite il sito ufficiale del parcheggio di Lucca, con diverse aree dedicate ai parcheggi a pagamento, comprese opzioni per i camper. Per i visitatori senza biglietto, Lucca offre un’atmosfera festosa anche fuori dai padiglioni, con negozi locali addobbati a tema e una vivace presenza di cosplayer e appassionati di fumetti.

Per consultare il programma completo e la mappa della fiera, è possibile visitare il sito ufficiale di Lucca Comics & Games. Ricordatevi di pianificare attentamente il vostro viaggio, perché con così tante attività imperdibili, vorrete assicurarvi di non perdervi nulla di questa straordinaria celebrazione di cultura pop.* In bocca al lupo e buon divertimento a Lucca Comics & Games 2023!