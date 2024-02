Gli occhi delle big europee su Simone Mister Demone Inzaghi. “Avrà delle offerte”

I risultati e il gioco dell’Inter di Simone Inzaghi non stanno passando inosservati in giro per l’Europa. La squadra nerazzurra vanta numerosi primati: è uno degli attacchi più prolifici d’Europa, ha collezionato il maggior numero di clean sheet nei top cinque campionati del continente, arriva da una finale di Champions e ha sconfitto l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi.

Per questo motivo, è normale che le big europee stiano osservando attentamente la situazione di Inzaghi. Ospite a TvPlay, Fabrizio Biasin ha dichiarato: “Lui fa di tutto per non autocelebrarsi, ma le squadre che lo corteggiano ci sono già. Quest’estate si liberano tante panchine, credo che anche lui avrà delle offerte come ne ha avute già in passato. Credo però che stia bene all’Inter e voglia giocare il Mondiale per club con l’Inter. Poi, si sa, nel mercato può succedere di tutto“.

Simone Inzaghi, all’Inter dall’estate 2021, è al terzo anno sulla panchina nerazzurra e nello scorso settembre ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2025. Fra le grandi panchine che si libereranno in estate sicuramente Bayern Monaco, Liverpool e Barcellona.

