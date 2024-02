Gli auguri della Signora Juve all’ex Di Maria – NEWS

Oggi, Angel Di Maria compie gli anni e a la Juve ha voluto fargli gli auguri di buon compleanno al Fideo

Angel Di Maria è stato una sola stagione alla Juve, ma è rimasto nei cuori dei tifosi juventini. Oggi, El Fideo compie gli anni e il club bianconero ha voluto fargli gli auguri di buon compleanno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

La Juve, sui social, ha pubblicato un video per celebrare Angel Di Maria.

