Glasner AC Milan, una club di Premier League punta l’allenatore: contatti positivi! ULTIME

Glasner Milan, una squadra di Premier League vuole l’allenatore: contatti positivi! Le ULTIME sul tecnico

Uno dei nomi in pole per la panchina rossonera della prossima stagione Oliver Glasner è stato contatto, come riportato da Fabrizio Romano, dal Crystal Palace che vorrebbe sostituire Roy Hodgson.

Il tecnico che piace ai rossoneri avrebbe subito mostrato interesse e sensazioni positive sulla nuova destinazione. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni, decisivi per comprendere la disponibilità dell’allenatore in caso di addio a Pioli.

