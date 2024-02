Glasner AC Milan, niente da fare! L’allenatore ha firmato con questo club di Premier League ULTIME

Glasner Milan, niente da fare! L’allenatore ha firmato con questo club di Premier League. Le ULTIME sul post Pioli

Non sarà Glasner il prossimo allenatore del Milan: il tecnico era uno dei nomi più papabili per la panchina rossonera in caso di addio di Pioli a fine stagione.

Invece, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’allenatore ha firmato in questi minuti il contratto biennale con il Crystal Palace e sostituirà Roy Hodgson sulla panchina del club inglese.

