Glasner AC Milan: l’ex obiettivo è il nuovo allenatore del Crystal Palace! L’annuncio UFFICIALE

Tra gli obiettivi del Milan per la panchina in caso di addio di Pioli, c’era Glasner. L’allenatore ha deciso il suo futuro

Oliver Glasner ha deciso il suo futuro. L’allenatore, tra gli obiettivi del calciomercato Milan per la panchina in caso di addio di Pioli a fine stagione riparte dalla Premier League, più precisamente dal Crystal Palace.

Sostituito Roy Hogdson, dimissionario, alla guida del club. A darne l’annuncio è la stessa società tramite i canali ufficiali social pochi minuti fa.

