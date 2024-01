Giuntoli punge l’Fc Internazionale sullo Seconda Stella: «Ci guardiamo solo indietro» #Intervista

Cristiano Giuntoli ha parlato prima del fischio d’inizio del match di Coppa Italia tra la Juve e il Frosinone: le parole sullo scudetto

Ai microfoni di Mediaset, parla così dello scudetto Cristiano Giuntoli prima del match di Coppa Italia tra Juve e Frosinone. Innegabile la frecciatina lanciata all’Inter.

COLPO SCUDETTO – «Vediamo se ci sono condizioni per un’opportunità giusta dal punto di vista tecnico ed economico. Il mercato è ancora lungo, noi non abbiamo quest’ansia. Stiamo facendo bene, stiamo coi piedi per terra. Ora ci guardiamo indietro, non è per scaramanzia. Lavoriamo giorno per giorno per crescere. Poi i conti li faremo alla fine».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI GIUNTOLI

L’articolo Giuntoli punge l’Inter sullo scudetto: «Ci guardiamo solo indietro» proviene da Inter News 24.