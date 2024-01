Cristiano Giuntoli è stato al JMedical per salutare Tiago Djaló e per sapere come procedono le visite del portoghese

Come rivelato da Sky Sport, Cristiano Giuntoli, poco fa, è stato al JMedical per salutare Tiago Djalò. Il direttore tecnico della Juventus si è voluto informare su come procedono i controlli del difensore portoghese.

Le visite di Djaló stanno andando bene e le sensazioni sono assolutamente positive sulle condizioni fisiche del calciatore. Alle 15:30/16 è prevista l’uscita del portoghese dal JMedical.

The post Giuntoli ha appena lasciato il JMedical: il motivo appeared first on Juventus News 24.