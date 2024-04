Giuntoli continua a dare fiducia ad Allegri, la dichiarazione ufficiale: «Facile dare colpe, si vince e si perde insieme» #Intervista #News #Ultimora

21:45,2 Apr 2024, MILANELLO.

Giuntoli continua a dare fiducia ad Allegri: «Facile dare colpe, si vince e si perde insieme». Le parole del ds bianconero Cristiano Giuntoli ha parlato a Mediaset prima del fischio d’inizio di Juve S.S. Lazio. Le parole sull’ex tecnico del Diavolo Rossonero Allegri. MANNA – «Non commento indiscrezioni, vorrei parlare della partita». ALLEGRI SOTTO OSSERVAZIONE – «E’ una gara importante per la Juve, […]

