Giuliani sfida l’Fc Internazionale: «Vogliamo qualificarci alla Poule Scudetto» #Intervista

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha parlato degli obiettivi rossoneri coinvolgendo indirettamente l’Inter Women

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha lanciato la sfida all’Inter Women nella sua intervista a Numero Diez.

OBIETTIVI – «Parlare di obiettivi non è facile in questo momento, perché abbiamo appena centrato due risultati utili. Prima di tutto puntiamo a riconfermarci e dare vita a una striscia di risultati utili consecutivi. In campionato, l’obiettivo ora è il quinto posto per qualificarci alla Poule Scudetto. Attualmente dobbiamo guardare solo in casa nostra e pensare ai nostri impegni, senza pensare agli altri. In Coppa Italia vogliamo arrivare fino in fondo e portare a casa il trofeo. Ripeto, però, questo si realizza solo vincendo»

L’articolo Giuliani sfida l’Inter: «Vogliamo qualificarci alla Poule Scudetto» proviene da Inter News 24.