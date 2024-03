Giuliani, parole d’amore per il #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «È bellissimo, ecco che significa per me indossare questa maglia» #Intervista #News #Ultimora

23:45,29 Mar 2024, MILANELLO.

Laura Giuliani, portiere del Diavolo Rossonero Femminile e della Nazionale, si è raccontata ai microfoni Rai. Ecco cosa ha detto Le parole di Laura Giuliani, portiere del Diavolo Rossonero Femminile e della Nazionale, ai microfoni Rai. Ecco cosa ha detto: MAGLIA AZZURRA – «Orgoglio, appartenenza, identità, il paese a cui apparteniamo, sono pronta a tutto, citando l’inno […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Giuliani, parole d’amore per il Diavolo Rossonero: «È bellissimo, ecco che significa per me indossare questa maglia» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.