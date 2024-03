Giudice Sportivo, un giocatore rossoblù salta la #Juve: nessuna sanzione per i bianconeri – #OFFICIAL #NEWS 

15:00, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il Giudice Sportivo di Serie A ha comunicato le sue decisioni dopo la 28ª giornata di campionato. Sabelli salterà Juve – Genoa

Nessuna sanzione in casa Juve, dopo la 28ª giornata di Serie A. Il giudice sportivo non ha inflitto nessuna sanzione a tesserati bianconeri. Mentre in casa Genoa si dovrà fare i conti con la squalifica di Stefano Sabelli che salterà la gara di domenica dell’Allianz Stadium.

COMUNICATO – «SABELLI Stefano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)».

