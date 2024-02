Giudice Sportivo, UFFICIALE: due big bianconeri entrano in diffida! Rischio squalifica per entrambi i titolari

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato i provvedimenti disciplinari relativi all’ultimo turno di Serie A. Due titolari della Juve entrano in diffida.

Si tratta di Bremer e Vlahovic: entrambi, ammoniti a San Siro contro l’Inter, saranno squalificati per un turno alla prossima ammonizione.

