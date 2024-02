Giudice Sportivo Serie A, UFFICIALE: Signora Juve multata. Il motivo

Giudice Sportivo Serie A, UFFICIALE: Juve multata dopo l’ultima giornata di campionato. Il provvedimento disciplinare

Il Giudice Sportivo ha diramato le decisioni in merito alla 25^ giornata di Serie A appena conclusa. Ecco il provvedimento disciplinare ai danni dei bianconeri.

LA NOTA – Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

