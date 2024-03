Giudice Sportivo Serie A: #OFFICIAL #NEWS la squalifica di “Giovannino” Vlahovic dopo #Juve-Genoa C.F.C.

12:18, 19 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giudice Sportivo Serie A: UFFICIALE la squalifica di Giovannino Vlahovic dopo Juve-Genoa. Il serbo salta la Lazio

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi all’ultimo turno di Serie A. Ufficiale la squalifica di Dusan Giovannino Vlahovic dopo Juventus–Genoa.

Il serbo salterà il match con la Lazio dopo la «doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara».

