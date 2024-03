Giudice Sportivo #Serie A, multa per l’Internazionale F.C. dopo il SS Napoli, ecco l’approfondimento: il MOTIVO

19 Mar 2024, 13:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Giudice Sportivo Serie A, multa per l’Internazionale dopo il Napoli: il MOTIVO ha a che fare con la tifoseria. Le sanzioni dopo il turno di Serie A

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni prese per le partite del 19° turno di Serie A appena terminato. Oltre alla #decisione di rinviare la decisione sul caso “SuperAce” Acerbi alla Procura Federale, arriva una multa per l’Internazionale.

Ammenda di 1.500 euro per il club nerazzurro “per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS“. Sesta sanzione per Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, , settima per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Ufficiale la #squalifica per un turno per Maleh dell’Empoli F.C., che salterà dunque la gara a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, contro i leoni nerazzurri.

