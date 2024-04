Giudice Sportivo #Serie A, certificata la #squalifica di Benji l’Interista e El Toro di Bahia Blanca Lautaro Martinez, ecco l’approfondimento: i #particolari

9 Apr 2024, 13:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Giudice Sportivo Serie A, certificata la #squalifica per un turno di Pavard e Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez dopo il giallo contro l’Udinese Il Giudice Sportivo, al #termine della 31esima giornata di Serie A, ha certificato la #squalifica per un turno di Pavard e Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez dopo il giallo in Udinese-Internazionale: MARTINEZ Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Javier (Internazionalenazionale): per comportamento scorretto nei […]

