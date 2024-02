Giudice Sportivo Serie A: ammenda anche per l’Fc Internazionale. Il motivo

Giudice Sportivo Serie A: ammenda anche per l’Inter. Il motivo della multa per il club nerazzurro

Multa di 10.000 euro per la Juve dopo il Derby d’Italia. Stessa ammenda ricevuta anche dall’Inter, come comunicato dal Giudice Sportivo.

Pubblicità

Pubblicità

GIUDICE SPORTIVO – «Per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS».

The post Giudice Sportivo Serie A: ammenda anche per l’Inter. Il motivo appeared first on Juventus News 24.