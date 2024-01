Giudice Sportivo Serie A, 5 rossoneri sanzionati: alcuni a rischio diffida. Le decisioni dopo la 22^ giornata di campionato

Attraverso un comunicato ufficiale della Lega Serie A sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo per il ventiduesimo turno di campionato. Sono ben cinque i calciatori del Milan sanzionati.

Seconda sanzione per Yacine Adli e Filippo Terracciano. Terza sanzione per Rafael Leao, Davide Calabria e Ruben Loftus Cheek: questi tre entreranno in diffida al prossimo cartellino giallo estratto nei loro confronti.

