Giudice Sportivo, sanzioni per Locatelli e Bremer

17:17, 27 Feb 2024

Il giudice sportivo ha reso noto che Gleison Bremer e Manuel Locatelli hanno rimediato le loro seste sanzioni di stagione

Inoltre, va sottolineato che non sono state comminate ammende né alla Juventus né ad altri tesserati bianconeri.

