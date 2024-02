Giudice Sportivo, Folletti squalificato: il motivo

Il Giudice Sportivo ha squalificato il preparatore della Juve Simone Folletti per critiche rivolte al quarto uomo

Simone Folletti, preparatore atletico della Juve, ha rimediato una giornata di squalifica dopo l’espulsione rimediata durante la gara contro l’Udinese.

COMUNICATO – «FOLLETTI Simone (Juventus): per avere, al 3° del secondo tempo, as-

sunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale»

