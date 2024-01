Giudice Sportivo Coppa Italia, UFFICIALE: turno di squalifica e ammenda per Mirante. La decisione

Giudice Sportivo Coppa Italia, UFFICIALE: squalifica e ammenda per il portiere del Milan Mirante dopo i fatti con l’Atalanta

Una sanzione era nell’aria e puntualmente è arrivata. Il giudice sportivo ha punito il portiere rossonero Antonio Mirante dopo i fatti accaduti in Coppa Italia nella sfida tra Milan e Atalanta.

Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di 5mila euro per l’estremo difensore rossonero per avere, al termine della gara, rivolto al direttore di gara una critica gravemente irrispettosa.

