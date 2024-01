Giudice Sportivo Coppa Italia, due giocatori salteranno la gara con la Vecchia Signora Juventina

Il giudice sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo i match valiti per i quarti di finale di Coppa Italia

Il giudice sportivo ha comunicato che Luca Pellegrini e Pedro sono stati squalificati per un turno dopo il derby di Coppa Italia con la Roma.

I due giocatori non saranno a disposizione della Lazio per la semifinale d’andata con la Juve in programma ad aprile.

