Giudice sportivo, ammenda con diffida per Mister Max Allegri: il motivo

Il giudice sportivo ha comminato un’ammenda da 10.000 mila euro per Massimiliano Allegri che ha criticato l’operato di Abisso

Il Giudice Sportivo ha comunicato che Massimiliano Allegri ha preso un’ammenda con diffida per aver criticato l’operato dell’arbitro Abisso in Juve Udinese.

Pubblicità

COMUNICATO – «AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA

ALLEGRI Massimiliano (Juventus): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara»

Pubblicità

Pubblicità

The post Giudice sportivo, ammenda con diffida per Allegri: il motivo appeared first on Juventus News 24.