Giudice Sportivo, 6 giocatori squalificati: prima sanzione per Teo Darmian e Big Markus Thuram

Al termine della quattordicesima giornata di Serie A, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea. Sono in 6 i calciatori squalificati per un turno: si tratta di Boloca, Makoumbou, Barrenechea, Berardi, Linetty e Malinovskyi. Entra in diffida Pongracic.

Per quanto riguarda l’Inter, ricevono la prima sanzione Thuram e Darmian, entrambi ammoniti contro il Napoli. Nessun provvedimento per il direttore sportivo dei partenopei Meluso, dopo le sue proteste per gli episodi arbitrali.

