Giroud via dal AC Milan? Ecco chi prenderà la sua numero 9: il club non ha più dubbi

Giroud via dal Milan? Ecco chi prenderà la sua maglia numero 9 la prossima stagione: il club non ha più dubbi

Il futuro di Olivier Giroud resta ancora in bilico e per questo motivo il Milan, in attesa di una sua decisione definitiva, ha già iniziato a guardarsi intorno sul mercato alla ricerca del possibili sostituto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport sarebbero due i calciatori pronti a ereditare nel caso la sua maglia numero 9: da un lato Joshua Zirkzee che sta incantando tutti al Bologna, dall’altro Benjamin Sesko di proprietà del Lipsia.

