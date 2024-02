Giroud via dal AC Milan? Dipende tutto da questa cosa: le NEWS sul suo futuro

Giroud via dal Milan? Dipende tutto da questa cosa: tutte le ultimissime sul futuro dell’attaccante francese

È ancora tutto da scrivere il futuro di Olivier Giroud, attaccante il cui contratto con il Milan è in scadenza al termine di questa annata calcistica. Per il francese ci sono due possibilità.

Se aprisse al rinnovo il Milan difficilmente glielo negherebbe. Altrimenti per lui si aprirebbero le porte del calciomercato, con la MLS che da qualche settimana lo sta tentando in maniera concreta. Deciderà Giroud. Lo riporta Tuttosport.

