Giroud sospeso tra rinnovo e MLS: il francese ha una priorità per il futuro

Giroud sospeso tra rinnovo e addio a zero: l’attaccante francese ha una priorità per il proprio futuro. Le ultime

È ancora tutto da decidere il futuro di Olivier Giroud. Come riportato da Calciomercato.com, il francese oscilla tra il possibile rinnovo con il Milan e l’addio a parametro zero in estate.

Le parti non hanno ancora iniziato a parlare concretamente del nuovo accordo nonostante la comune volontà di proseguire insieme. Sebbene le sirene della MLS iniziano a farsi pressanti, Olivier vuole restare in rossonero.

