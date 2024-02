Giroud rinnova o va via? Spunta questa promessa da parte della società: le ULTIME sul futuro dell’attaccante

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Olivier Giroud, il cui futuro balla tra un possibile rinnovo con il Milan e la scelta di cedere alle lusinghe del mercato (il francese ha proposte concrete dalla MLS).

Pubblicità

Le parti di comune accordo hanno deciso di rimandare ogni decisione a giugno, con Moncada e D’Ottavio che daranno ampia libertà di scelta all’esperto centravanti nonostante l’idea del club rossonero sia quella di andare avanti insieme per un’altra stagione. Lo riporta Calciomercato.com.

Pubblicità

Pubblicità

The post Giroud rinnova o va via? Spunta questa promessa da parte della società: ULTIME appeared first on Milan News 24.