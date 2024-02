Giroud rinnova o va via? Spunta la data: ecco quando deciderà il suo futuro. Le ultimissime sul bomber francese

Tra i calciatori del Milan che hanno il contratto in scadenza a fine stagione c’è anche Olivier Giroud. Il francese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro ma è chiamato a farlo presto.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’attaccante rossonero e della nazionale francese prenderà una decisione soltanto a fine stagione. In caso di addio al Milan resta viva l’ipotesi MLS.

