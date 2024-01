Giroud resta o va via? Una cosa però è già sicura: le ULTIME sul suo futuro

Giroud resta al Milan o va via al termine di questa stagione? Una cosa però è già sicura: le ULTIME sul suo futuro

In casa Milan si iniziano a fare le prime valutazioni sul futuro dei calciatori in rosa che vanno a scadenza di contratto in vista del prossimo calciomercato estivo. Tra questi c’è anche Olivier Giroud.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è ancora stata presa una decisione definitiva ma una cosa è già certa: in caso di permanenza al Milan il francese dovrà dividere il posto con un altro 9. In estate infatti i rossoneri investiranno soprattutto su un nuovo centravanti per il futuro.

