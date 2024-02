Giroud, messaggio all’Fc Internazionale: «Sta facendo bene, ma il Ac Milan ha questo obiettivo» #Intervista  

Pubblicità

L’attaccante del Milan Olivier Giroud ha avvisato l’Inter, complimenti per il lavoro di Inzaghi ma ecco l’obiettivo rossonero

L’attaccante del Milan Olivier Giroud parla così a Milan TV prima di Monza Milan. Ecco il commento anche sull’Inter.

INTER – «L’Inter sta facendo bene, la Juve non ha vinto ma noi dobbiamo e vogliamo pensare solo a noi stessi, come sempre fatto. L’Inter sta facendo grandi cose, ma va bene così, a noi interessa del nostro percorso, guardare gli altri non serve a nulla, siamo un gruppo coeso, unito e che vuole vincere questa sera».

L’articolo Giroud, messaggio all’Inter: «Sta facendo bene, ma il Milan ha questo obiettivo» proviene da Inter News 24.