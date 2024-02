Giroud, il suo gol in Frosinone AC Milan gli vale un altro INCREDIBILE record: il dato

Giroud, il suo gol in Frosinone Milan gli vale un altro INCREDIBILE record: il dato tra le reti e gli assist fatti dal francese

Oliver Giroud ha sbloccato Frosinone Milan con un’incornata di testa. La sua rete permette al bomber rossonero di superare un ennesimo record in questa stagione, anche grazie all’assist fornito a Gabbia. Con questo sale ad 11 gol e 8 assist.

Come riferito dal profilo X di Opta Paolo: «8+8 – Olivier #Giroud è uno dei quattro giocatori dei maggiori cinque tornei europei 2023/24 con almeno otto gol all’attivo (11 per lui) e almeno otto assist: gli altri sono Salah, Watkins e Sanè. Imponente».

