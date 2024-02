Giroud festeggia sui social e fa una promessa ai tifosi del AC Milan: il messaggio

Giroud festeggia sui social e fa una promessa ai tifosi del Milan: il messaggio dopo la vittoria contro il Frosinone

Grazie alla vittoria ottenuta ieri sul campo del Frosinone il Milan torna dalla trasferta nel Lazio con altri tre punti preziosi in classifica. Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Giroud ha festeggiato così il successo ottenuto.

GIROUD – «Non mollare mai. Crederci sempre» ha scritto l’attaccante francese.

The post Giroud festeggia sui social e fa una promessa ai tifosi del Milan: il messaggio appeared first on Milan News 24.