Giroud dirà addio al AC Milan? Il francese ha già pronta questa alternativa: le novità

Giroud dirà addio al Milan? Il francese ha già pronta questa alternativa: le novità sul futuro del centravanti

Il futuro di Olivier Giroud potrebbe essere davvero lontano dal Milan. Uno scenario da non scartare e che potrebbe prendere sempre più piede nel corso dei prossimi mesi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il centravanti francese avrebbe sul tavolo già delle proposte di mercato dalla Major League Soccer, campionato in cui potrebbe concludere la sua carriera.

The post Giroud dirà addio al Milan? Il francese ha già pronta questa alternativa: le novità appeared first on Milan News 24.