Giroud come Pato: con “la rete” in AC Milan Roma ha eguagliato questo record

Giroud come Pato: con il gol in Milan Roma ha eguagliato questo record per quanto riguarda la doppia cifra

Con la rete di Giroud in Milan Roma, l’attaccante francese ha eguagliato un record di da Pato come riportato da Opta.

STATISTICA – «Olivier Giroud è andato in doppia cifra di gol per la terza stagione di fila in SerieA, l’ultimo giocatore del Milan a riuscirci prima del francese era stato Alexandre Pato (tra il 2008/09 e il 2010/11). Grandioso».

