Giroud AC Milan: il francese ha rifiutato un’proposta dalla Premier League, il indiscrezione

In casa Milan tiene banco il tema rinnovo Giroud. In tal senso spunta un retroscena legato al calciomercato rossonero

Olivier Giroud avrebbe potuto lasciare Milano più di una volta. Lo scorso gennaio sul tavolo del calciomercato rossonero sono arrivate diverse offerte importanti, non solo dall’Arabia. Tra queste, come riportato da Calciomercato.it, ne è arrivata una dalla Premier League:

si tratterebbe del Fulham, che nel mercato invernale ha salutato il suo centravanti principe, vale a dire Mitrovic, passato ai sauditi dell’Al-Hilal. Giroud ha detto no a un contratto fino a giugno 2025, ovvero di un anno e mezzo, propostogli dai londinesi.

