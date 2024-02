Giroud AC Milan: addio ai rossoneri in estate? L’attaccante ha questa idea per il futuro

Tra i temi all’ordine del giorno per il calciomercato MIlan c’è quello legato al rinnovo di Giroud. L’attaccante ha questa idea

Olivier Giroud e il Milan potrebbero separarsi a fine stagione. Il rinnovo del francese con i rossoneri è tra i temi all’ordine del giorno per il calciomercato rossonero. Tuttavia ogni decisione ufficiale verrà presa al termine della stagione.

Intanto secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l’attaccante francese sta pensando ad un’esperienza lontana dall’Europa. Vedremo se sarà una decisione confermata in estate o si arriverà al prolungamento con il Milan.

