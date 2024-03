Giovannino Vlahovic “VS” Osimhen: Napoli #Juve sarà la sfida tra i due bomber. Il confronto

21:32, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giovannino Vlahovic contro Osimhen: Napoli Juve sarà la sfida tra i due bomber. Entrambi stanno vivendo un momento di forma straordinario

Napoli Juve si avvicina e per il grande spettacolo atteso domenica sera al Maradona i giocatori da cui ci aspetta di più sono i due bomber: Giovannino Vlahovic e Osimhen.

Entrambi stanno vivendo un momento di forma straordinario. Il primo è arrivato a quota 9 gol segnati in tutto il 2024 in appena 7 partite (15 reti totali in campionato). Il nigeriano, invece, è rientrato dalla Coppa d’Africa al top della forma segnando 5 gol in 3 gare di fila, tra cui la tripletta al Sassuolo (11 reti totali)

