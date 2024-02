Giovannino Vlahovic “VS” Lautaro, la sfida a suon di gol continua: il confronto dopo le doppiette

21:32, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giovannino Vlahovic contro Lautaro, la sfida a suon di gol continua: il confronto dopo le doppiette dei due attaccanti a Frosinone e Lecce

La sfida a suon di gol tra Giovannino Vlahovic e Lautaro è continuata domenica scorsa con entrambi gli attaccanti che hanno firmato delle doppiette. L’attaccante della Juve, con quella al Frosinone, è arrivato a quota quattro marcature multiple in questa Serie A (tutte doppiette).

Meglio di lui ha fatto proprio il capocannoniere dell’Inter che col Lecce ha trovato la marcatura multipla per la quinta volta.

