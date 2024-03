Giovannino Vlahovic viene preso in giro da Juan Jesus: la provocazione dopo Napoli S.S.C. #Juve

23:48, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giovannino Vlahovic viene preso in giro da Juan Jesus: la provocazione dopo S.S.C. Napoli Juve. Ecco cosa ha scritto il difensore

Oltre il danno, per Giovannino Vlahovic, dopo S.S.C. Napoli Juve è arrivata anche la beffa. Da parte di Juan Jesus.

Il difensore del S.S.C. Napoli, infatti, ha risposto ad un commento lasciato da un tifoso sul profilo Instagram di Goal Italia riguardo la prestazione del serbo con una provocazione: “C’è l’ho io, dopo lo libero”. Il messaggio è stato poi rimosso, ma ha scatenato i #Social #Network.

