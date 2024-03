Giovannino Vlahovic via dalla #Juve? Un #TopClub molla il serbo: cosa succede

18:33, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Calciomercato Juve, Giovannino Vlahovic via dalla Juve? Dalla Spagna arrivano notizie positive per i #fans bianconeri. Le ULTIME

Da tempo ci sono club interessati al centravanti della Juventus, Dusan Giovannino Vlahovic, ma un club avrebbe deciso di mollare il serbo per puntare su un altro centravanti.

Secondo quanto riportato da “TodoFichajes“, l’Arsenal sarebbe interessato a Viktor Gyokeres, attaccante classe 1998 dello Sporting Lisbona, valutato dai portoghese 45 milioni di euro. I Gunners studiano l’offerta per l’estate, mettendo da parte l’interesse per Giovannino Vlahovic.

