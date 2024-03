Giovannino Vlahovic, testa alta dopo Napoli S.S.C. #Juve: il serbo risponde così alla serata no – NEWS

11:47, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giovannino Vlahovic a testa alta dopo S.S.C. Napoli Juve: la chiara risposta #Social #Network del centravanti serbo alla serataccia vissuta – FOTO

Una serata no non cancella quanto di positivo fatto da Dusan Giovannino Vlahovic in questa prima parte del 2024, dove il serbo ha fallito in poche occasioni come accaduto ieri sera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DV9 (@vlahovicdusan)

Il numero 9, autore di una prestazione no al Maradona, ha però risollevato la testa sui #Social #Network, incoraggiando la sua Juve a fare lo stesso in vista delle prossime fondamentali sfide che la attendono.

