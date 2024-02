Giovannino Vlahovic Signora Juve, un club inglese torna alla carica: la posizione dei bianconeri 

Il Chelsea potrebbe tornare alla carica per Dusan Vlahovic. Ma la Juve non sembra più così convinta di cedere il bomber serbo

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Dusan Vlahovic sarebbe finito nel mirino del Chelsea. I Blues sarebbero disposti ad offrire 60 milioni di euro alla Juve per il bomber serbo.

Pubblicità

Ma pare che la Vecchia Signora non abbia, al momento, intenzione di cedere Vlahovic, però, la difficoltà nella trattativa per il rinnovo del suo contratto potrebbe far vacillare la Vecchia, specialmente se dovesse arrivare un’offerta allettante come quella del Chelsea.

Pubblicità

Pubblicità

The post Vlahovic Juve, un club inglese torna alla carica: la posizione dei bianconeri appeared first on Juventus News 24.