Giovannino Vlahovic si è scaldato con una calza speciale: il motivo

Come rivelato da Dazn, Dusan Vlahovic, durante il riscaldamento di Verona Juve, ha indossato una calza speciale al polpaccio destro dopo aver preso un colpo in allenamento in settimana.

Dunque, per DV9 non c’è nessun tipo di problema e ha lasciato il campo per ultimo dopo aver fatto i soliti tiri in porta.

