Giovannino Vlahovic segna a ripetizione anche in allenamento: il bomber non si ferma mai – NEWS

01:02, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giovannino Vlahovic segna a ripetizione anche in allenamento: il bomber non si ferma mai e fa gol anche di destro – VIDEO

Il momento che sta attraversando Giovannino Vlahovic alla Juve è davvero super, tanto da essere tra i migliori attaccanti in circolazione nei primi due mesi del 2024 per numero di gol segnati.

Prendere la mira pic.twitter.com/74tXVtyLAF — JuventusFC (@juventusfc) February 29, 2024

Il bomber ha dimostrato di avere il piede caldo in allenamento. Come mostrato dalla Juve in un video pubblicato su Twitter, infatti, Giovannino Vlahovic ha segnato a ripetizione sia di destro che di sinistro, riuscendo spesso a infilare la palla a fil di palo.

