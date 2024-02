Giovannino Vlahovic, scossa Signora Juve: il serbo pronto a tornare col Verona. E lancia quelle parole da leader

Vlahovic suona la carica per la sua Juve: il serbo pronto a tornare nel match contro il Verona. Parole da leader dell’attaccante

Dusan Vlahovic ha ormai recuperato dal problema fisico che lo ha tenuto fuori nell’ultima partita ed è pronto a tornare per risollevare la sua Juve, fisicamente e moralmente a terra dopo le ultime due battute d’arresto consecutive.

Il serbo ci sarà sabato contro il Verona, in un match in cui vuole tornare a segnare e vincere per riprendere una rincorsa interrottasi bruscamente nelle ultime settimane. Parole da leader quelle del numero 9 sui social, con il giocatore che riprenderà il suo posto da titolare al posto del deludente Milik. Lo scrive Tuttosport.

