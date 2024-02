Giovannino Vlahovic rinato alla Signora Juve: presto il rinnovo. Ma prima un altro obiettivo. Ecco quale

Dusan Vlahovic rinato in questo inizio di 2024 e presto fiermerà anche il rinnovo. Ma prima ha un altro obiettivo

E’ tutto un altro Dusan Vlahovic quello che si è potuto fin qui ammirare in questo inizio di 2024, con 6 reti messe a segno in 4 apparizioni in campionato. Il numero 9 della Juve è rinato e ora punta al rinnovo, di cui si parlerà però solo in primavera.

Infatti, prima di metterci la firma per uno o due anni ancora, il bomber serbo ha intenzione di dimostrarsi un vincente dentro e fuori dal campo, come il suo modello Ibrahimovic. A cominciare dal big match di oggi contro l’Inter, come sottolinea la Gazzetta dello Sport…

The post Vlahovic rinato alla Juve: presto il rinnovo. Ma prima un altro obiettivo. Ecco quale appeared first on Juventus News 24.