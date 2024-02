Giovannino Vlahovic può finire sul mercato: la Signora Juve lo sacrificherà in questo caso

Vlahovic può finire sul mercato: la Juve lo sacrificherà in questo caso. Giuntoli vorrebbe tenerlo, ma dipende dal serbo

La Juve potrebbe decidere di sacrificare Vlahovic nella prossima sessione di mercato estivo. A svelarlo è Marco Conterio nel suo editoriale per TMW.

Secondo il giornalista, infatti, se il serbo non accetterà di spalmarsi lo stipendio (che dalla prossima stagione aumenterà fino a toccare 12 milioni annui), la Juve lo metterà sul mercato. Tutto questo nonostante la volontà di Giuntoli che vorrebbe tenere Vlahovic.

