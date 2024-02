Giovannino Vlahovic non si ferma più: col Frosinone arriva “la rete” numero 8 nel 2024

13:47, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giovannino Vlahovic non si ferma più: col Frosinone arriva il gol numero 8 nel 2024. L’attaccante della Juve è al top della forma

Giovannino Vlahovic è al top della forma e la conferma è arrivata dopo appena 3 minuti dal fischio d’inizio di Juve Frosinone.

L’attaccante, infatti, ha segnato a Cerofolini il gol numero 8 del suo 2024, tutti in campionato. Il serbo aveva già colpito anche Salernitana, Sassuolo (doppietta), Lecce (doppietta), Empoli e Verona, rimanendo a secco solo con Inter e Udinese. In totale per Giovannino Vlahovic sono 14 i gol segnati in campionato, meno solo di Lautaro Martinez.

